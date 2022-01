Per Sofia Goggia si sospetta una distorsione al ginocchio sinistro (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Sofia Goggia è caduta nel supergigante di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo. Dopo alcuni lunghi minuti di trepida attesa con l'atleta a terra sulla neve, l'azzurra si è rialzata, si è rimessa gli sci ai piedi ed ha raggiunto il traguardo dove si è recata camminando verso la tenda degli atleti. La campionessa azzurra è stata autrice di una brutta caduta con la divaricazione delle gambe. Secondo il primo accertamento medico, ha riportato una botta al ginocchio sinistro. È questa la primissima diagnosi. Forse una distorsione al ginocchio sinistro. La fuoriclasse dello sci mondiale è rientrata in albergo e successivamente raggiungerà Milano, forse a bordo di un elicottero. Goggia sarà visitata dalla commissione medica della Federsci nel tardo ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI -è caduta nel supergigante di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo. Dopo alcuni lunghi minuti di trepida attesa con l'atleta a terra sulla neve, l'azzurra si è rialzata, si è rimessa gli sci ai piedi ed ha raggiunto il traguardo dove si è recata camminando verso la tenda degli atleti. La campionessa azzurra è stata autrice di una brutta caduta con la divaricazione delle gambe. Secondo il primo accertamento medico, ha riportato una botta al. È questa la primissima diagnosi. Forse unaal. La fuoriclasse dello sci mondiale è rientrata in albergo e successivamente raggiungerà Milano, forse a bordo di un elicottero.sarà visitata dalla commissione medica della Federsci nel tardo ...

