Partita sospesa e polizia in campo a Capri | è polemica

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –indurante la gara del campionato di Promozione tra l’Uc Givova diAnae il San Vito Positano: lo stop con triplice fischio al 30? del secondo tempo quando il risultato era di 1-0 per gli ospiti. La decisione dopo un’espulsione che ha portato ad alcuni momenti di concitazione. La delegazione dell’isola didell’Unione Nazionale Consumatori chiede la ripetizione della gara, si sostiene, “per un palese ed evidente errore dell’arbitro”. Teodorico Boniello, delegato dell’UNC per l’isola di, dopo aver analizzato i filmati video della gara non ha alcun dubbio: “L’arbitro Crispino della sezione di Frattamaggiore ha ...