Oroscopo di Branko della settimana 24-30 gennaio | ecco la classifica!

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ariete – Iniziozoppicante col partner, alias la Luna all’opposizione, che vi giudica, o peggio vi riempie di richieste. Non andrà meglio il weekend con la Bianca Signora allo zenit abbracciata nientemeno che a quattro astri potenti: Marte battagliero, Plutone autoritario, Venere ambiziosa e da mercoledì anche Mercurio rientrato in Capricorno. Tutti quanti a dettarvi ordini e ad aspettarsi da voi meraviglie. Di certo sarete litigiosi con il partner, i suoceri, il capo, il vigile che vi appioppa la multa, insomma con tutto il mondo tranne che con gli amici, anche questi però in fase di selezione, secondo le direttivecoppia Sole-Saturno in sestile. Protetti voi e fino a venerdì anche i vostri viaggi, non si può dire lo stesso delle finanze spericolate martedì, altalenanti per tutto il resto...

