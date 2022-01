Napoli Salernitana 2-1 LIVE | Mertens dal dischetto | azzurri avanti all’intervallo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiroscodella sul discetto del rigore per Zielinski. Il polacco colpisce di testa ma troppo centrale. Facile per Belec. 6? Tiro– Mario Rui batte a giro sopra la barriera una punizione dal limite. Belec ancora sicuro mette in angolo. 10? Occasione– Fantastico tiro a giro dalla ...