L'Ue dice addio alla mappa del contagio: regole più semplici per gli spostamenti (Di domenica 23 gennaio 2022) Bruxelles, 23 gen – Niente più restrizioni generalizzate in base alla mappa del contagio: viaggiare nell'Ue sarà più facile. La prossima settimana Bruxelles cambierà le regole per gli spostamenti al fine di superare le restrizioni generalizzate finora utilizzate per la pandemia. Lo riporta El Pais, secondo cui il Consiglio dell'Ue martedì sopprimerà il sistema della mappa del contagio come guida per imporre limitazioni agli spostamenti tra Paesi. Una mossa per facilitare la mobilità e soprattutto un passo verso la normalità. Via la mappa del contagio, spostamenti più facili nell'Ue In sostanza, l'imposizione di misure come l'obbligo di presentare ...

