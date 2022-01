Inter Sensi, il centrocampista chiede la cessione (Di domenica 23 gennaio 2022) Stefano Sensi ha chiesto all’Inter di essere ceduto per giocare con continuità e ritornare in Nazionale Non sono bastati il gol in Coppa Italia e l’infortunio di Correa a convincere Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro vuole andare via. Il classe ’95 avrebbe chiesto la cessione all’Inter, due le motivazioni: ritrovare la continuità nel giocare e la Nazionale. La Sampdoria attende fiduciosa. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Stefanoha chiesto all’di essere ceduto per giocare con continuità e ritornare in Nazionale Non sono bastati il gol in Coppa Italia e l’infortunio di Correa a convincere Stefano. Ilnerazzurro vuole andare via. Il classe ’95 avrebbe chiesto laall’, due le motivazioni: ritrovare la continuità nel giocare e la Nazionale. La Sampdoria attende fiduciosa. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

