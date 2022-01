Hernanes: «Lazio? Uno dei periodi più belli della mia vita. Voglio tornare in Italia» (Di domenica 23 gennaio 2022) Hernanes ha parlato a 360° della Lazio e del suo futuro: le parole dell’ex giocatore biancoceleste Hernanes parla a 360° della Lazio e del suo futuro. Le parole del centrocampista brasiliano a Radiosei: FUTURO – «I miei piani erano di fare altri due anni, sono andato a Belgrado in vacanza e sarei dovuto tornare in Brasile a gennaio, ma non Voglio tornare. Vorrei tornare in Italia». Lazio – «È stato uno dei periodi più belli della mia vita, era il mio primo contatto con l’Europa. Vivere a Roma e ricevere un’accoglienza del genere è stata una favola ed una sorpresa. I rapporti con i tifosi e la passione, ho segnato tanti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022)ha parlato a 360°e del suo futuro: le parole dell’ex giocatore biancocelesteparla a 360°e del suo futuro. Le parole del centrocampista brasiliano a Radiosei: FUTURO – «I miei piani erano di fare altri due anni, sono andato a Belgrado in vacanza e sarei dovutoin Brasile a gennaio, ma non. Vorreiin».– «È stato uno deipiùmia, era il mio primo contatto con l’Europa. Vivere a Roma e ricevere un’accoglienza del genere è stata una favola ed una sorpresa. I rapporti con i tifosi e la passione, ho segnato tanti ...

Advertising

sportli26181512 : Hernanes: 'Non conoscevo il vino, ho imparato a bere in Italia' VIDEO: Il centrocampista Hernanes (ex Lazio, Inter… - mauriepis : “Vi abbiamo scippato un fenomeno”, dicevano. “La Lazio vende tutti i più forti”, dicevano. Hernanes 20, Candreva 20… - cholo81 : @Domenic20508867 Hernanes, Candreva, Keita, DeVrij, Acerbi, Felipe Anderson, Biglia, Leiva...tutta gente presa a 2… - Riccardofuffol2 : RT @LazioNostalgia: Edinson Cavani ???? In compenso alla #Lazio arrivò nel 2013 “il nuovo Cavani”: Bryan Perea (cit. Igli Tare) Ricordiamo: h… - LazioNostalgia : Edinson Cavani ???? In compenso alla #Lazio arrivò nel 2013 “il nuovo Cavani”: Bryan Perea (cit. Igli Tare) Ricordiam… -