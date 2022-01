Covid, Oms: “Non finirà con questa ondata, Omicron non sarà ultima variante” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – La variante Omicron “è un problema globale, dobbiamo trattarlo con soluzioni globali” e il Covid “non finirà con quest’ultima ondata di Omicron e non sarà l’ultima variante di cui ci sentirete parlare”. Così Maria van Kerkhove, alto funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un’intervista alla Bbc. Van Kerkhove ha quindi messo in guardia quei Paesi che ritengono di essersi messi alle spalle la fase più grave della pandemia dopo il calo dei contagi legati alla variante Omicron. “Potreste essere fuori dall’ultima ondata di Omicron. In molti Paesi come il Regno Unito, dove la popolazione ha un alto ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – La“è un problema globale, dobbiamo trattarlo con soluzioni globali” e il“noncon quest’die nonl’di cui ci sentirete parlare”. Così Maria van Kerkhove, alto funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un’intervista alla Bbc. Van Kerkhove ha quindi messo in guardia quei Paesi che ritengono di essersi messi alle spalle la fase più grave della pandemia dopo il calo dei contagi legati alla. “Potreste essere fuori dall’di. In molti Paesi come il Regno Unito, dove la popolazione ha un alto ...

