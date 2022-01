Covid, Oms: “E’ plausibile che con Omicron l’Europa si stia avviando verso la fine della pandemia” (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ “plausibile” che con Omicron l’Europa “si stia avviando alla fine della pandemia“. E’ l’analisi del direttore generale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, che prevede un nuovo picco di casi entro marzo, con il 60% dei cittadini europei contagiati, prima della graduale fine dell’incubo. “Ci sarà n periodo di calma – ha spiegato – prima che il Covid-19 torni verso la fine dell’anno”. Ma non sarà “necessariamente la pandemia a ritornare” ha specificato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ “” che con“sialla“. E’ l’analisi del direttore generale dell’Oms per, Hans Kluge, che prevede un nuovo picco di casi entro marzo, con il 60% dei cittadini europei contagiati, primagradualedell’incubo. “Ci sarà n periodo di calma – ha spiegato – prima che il-19 torniladell’anno”. Ma non sarà “necessariamente laa ritornare” ha specificato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Non finirà con questa ondata, #Omicron non sarà ultima variante'. - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa' #covid - HuffPostItalia : Oms bifronte su Omicron: 'Fine pandemia plausibile'...'Non sarà l'ultima variante' - leleilenia : RT @PatriotaIl: Covid, Oms: Omicron potrebbe essere la fase finale dell'epidemia in Europa! Finalmente una buona notizia! E si torni alla… - ladyrosmarino : RT @News24_it: Covid, Oms: 'Con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa' - TGCOM -