Calciomercato Juventus, Bentancur addio? Lo vogliono loro (Di domenica 23 gennaio 2022) Rodrigo Bentancur non è riuscito a esplodere definitivamente e i limiti continuamente mostrati lo hanno fatto diventare un partente. La Juventus sta cercando di cambiare e non poco il proprio centrocampo e uno dei possibili giocatori con la valigia in mano sembra essere Rodrigo Bentancur, sempre più ai margini del progetto Allegri e ormai destinato alla partenza. Rodrigo Bentancur è alla Juventus ormai da ben sette anni e l’uruguiano è sempre sembrato quel classico giocatore da vorrei ma non posso e infatti anche in questa stagione non sta riuscendo a esprimersi secondo le aspettative. Prestazioni di basso livello, spesso abbastanza insipide, lo hanno portato a perdere il posto da titolare in una linea mediana non sempre eccellente come quella juventina di questa stagione. Il suo posto sembra essere ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) Rodrigonon è riuscito a esplodere definitivamente e i limiti continuamente mostrati lo hanno fatto diventare un partente. Lasta cercando di cambiare e non poco il proprio centrocampo e uno dei possibili giocatori con la valigia in mano sembra essere Rodrigo, sempre più ai margini del progetto Allegri e ormai destinato alla partenza. Rodrigoè allaormai da ben sette anni e l’uruguiano è sempre sembrato quel classico giocatore da vorrei ma non posso e infatti anche in questa stagione non sta riuscendo a esprimersi secondo le aspettative. Prestazioni di basso livello, spesso abbastanza insipide, lo hanno portato a perdere il posto da titolare in una linea mediana non sempre eccellente come quella juventina di questa stagione. Il suo posto sembra essere ...

