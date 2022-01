Berrettini-Monfils | Australian Open 2022 | quando si gioca | data | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022) Glivedranno scattare martedì 25 gennaio i quarti di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis. Tra due giorni in singolare sarà in campo l’azzurro Matteo, testa di serie numero 7. Ancora non è stato rilasciato l’ordine di gioco di martedì 25 gennaio, ma l’italiano sa già che sarà atteso dal difficile match contro il francese Gael, numero 17 del tabellone. La sfida promette scintille e metterà in palio un posto in semifinale. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi ...