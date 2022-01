Angelus 23 gennaio, Papa Francesco “La Parola di Dio è nell’oggi” (Di domenica 23 gennaio 2022) In occasione della preghiera dell’Angelus di domenica 23 gennaio, Papa Francesco pone una riflessione sul significato della predicazione. Nella liturgia odierna, come sottolinea il Pontefice, Gesù inaugura la sua predicazione; è la prima volta che il figlio di Dio fa la sua “predica“, a Nazareth, nella città in cui è cresciuto. L’invito del Santo Padre è quello di riflettere sull’attualizzazione della Parola, sul quel “oggi” che il Signore pronuncia e sull’importanza di vivere il Vangelo nel presente. Non si tratta di qualcosa che appartiene al passato, ma è una presenza costante; ed in questo direzione, si proietta anche l’invito ai predicatori di oggi, di non usare le omelie come “conferenze“, ma piuttosto come l’unico mezzo per diffondere la Parola, nelle menti e nei cuori. Il ... Leggi su velvetmag (Di domenica 23 gennaio 2022) In occasione della preghiera dell’di domenica 23pone una riflessione sul significato della predicazione. Nella liturgia odierna, come sottolinea il Pontefice, Gesù inaugura la sua predicazione; è la prima volta che il figlio di Dio fa la sua “predica“, a Nazareth, nella città in cui è cresciuto. L’invito del Santo Padre è quello di riflettere sull’attualizzazione della, sul quel “oggi” che il Signore pronuncia e sull’importanza di vivere il Vangelo nel presente. Non si tratta di qualcosa che appartiene al passato, ma è una presenza costante; ed in questo direzione, si proietta anche l’invito ai predicatori di oggi, di non usare le omelie come “conferenze“, ma piuttosto come l’unico mezzo per diffondere la, nelle menti e nei cuori. Il ...

Advertising

VelvetMagIta : Angelus #23gennaio, Papa Francesco “La Parola di Dio è nell’oggi” #VelvetMag #Velvet - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Angelus 23 gennaio 2022 Papa Francesco - A_De_Carolis : #23gennaio #Angelus #PapaFrancesco: il 26 gennaio preghiamo per la pace in #Ucraina - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #PrimoPiano Angelus del Santo Padre: una preghiera per la crisi ucraina. Il 26 gennaio sarà Giornata della Pace https:… - PrimaCommunica2 : #PrimoPiano Angelus del Santo Padre: una preghiera per la crisi ucraina. Il 26 gennaio sarà Giornata della Pace -