Alessandro Basciano | scenata di gelosia a Sophie c’entra Gianmaria

(Di domenica 23 gennaio 2022) Altra lite dentro la casa perCodegoni. I due fidanzati non riescono ad andare d’accordo, conche le ha fatto unadiperCodegoni continuano a litigare dentro la casa di Cinecittà. Stavolta il motivo che li ha portati a separarsi è la nomination di Delia a. La colpa disecondosarebbe quella di aver parlato con Delia dopo che lei lo ha nominato. In pratica, secondoavrebbe dovuto prendere una posizione e non l’ha fatto. Questo è quello che ha detto la modella 20enne dopo la puntata: “Queste persone ...

rifiutato Dopo la cena la notte è proseguita con un dj set messo su dae le due gieffine si sono avvicinate ancora di più. La modella mentre tutti i vipponi era felici e rilassati ...La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni econtinua tra alti e bassi. A commentare la neo coppia ci ha pensato Francesca Cipriani , che ha colto l'occasione per dire la sua anche sull'amore sbocciato nella Casa tra Manuel ...Altra lite dentro la casa per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due fidanzati non riescono ad andare d'accordo, con Basciano che le ha fatto una scenata di gelosia per Gianmaria ...Non c'è mai fine al peggio. Delia Duran e Soleil Sorge hanno trovato una connection. Dopo l'ingresso della moglie di Alex Belli non sono ...