Turchia, Montella vola con l'Adana Demirspor: 5-0 e terzo posto in classifica, Balotelli gol (Di sabato 22 gennaio 2022) Tanta Italia in campo, e non solo, in Adana Demirspor-Karagumruk, gara valida per la 23esima giornata del massimo campionato turco. Netto successo per la squadra di casa, allenata da Vincenzo Montella, che batte 5-0 la formazione ospite nella quale militano Viviano, Biraschi e Borini. Dopo l'espulsione dell'ex Inter e Parma Karamoh al 31° del primo tempo, al 36° Assombalonga sblocca il risultato. Nella ripresa Akgun (14°) e ancora Assombalonga (22°) in gol, poi al 37° torna in campo Mario Balotelli dopo la lunga assenza per Covid. L'attaccante che sogna il ritorno in Nazionale e che potrebbe tornare tra i convocati di Mancini per lo stage di fine mese, ci mette un minuto a trovare la via della rete e a firmare il gol del 4-0. Al 91° arriva anche il 5-0 ancora di Akgun per il trionfo della squadra di Montella.

