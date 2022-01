Spara contro auto della polizia a Taranto e ferisce due agenti (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Un' ex guardia giurata, Pantaleo Varallo, 42 anni, già conosciuto dalle forze di polizia, è stato arrestato questa mattina a Taranto per aver Sparato e ferito due poliziotti che lo avevano fermato. L'uomo, che ha esploso una decina di colpi, è stato fermato poco dopo. Il sindacato di polizia afferma che i due agenti sono "salvi per miracolo", perché il 42enne "ha Sparato ai finestrini" e chiede di "contestare il duplice tentato omicidio". La ricostruzione dell'incidente Varallo ha Sparato all'impazzata una decina di colpi. Poco prima del conflitto a fuoco, avrebbe cercato di rubare un'auto. È stato però notato da alcune persone che hanno così lanciato l'allarme al 113 descrivendone le caratteristiche. La polizia è giunta ... Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Un' ex guardia giurata, Pantaleo Varallo, 42 anni, già conosciuto dalle forze di, è stato arrestato questa mattina aper averto e ferito due poliziotti che lo avevano fermato. L'uomo, che ha esploso una decina di colpi, è stato fermato poco dopo. Il sindacato diafferma che i duesono "salvi per miracolo", perché il 42enne "hato ai finestrini" e chiede di "contestare il duplice tentato omicidio". La ricostruzione dell'incidente Varallo hato all'impazzata una decina di colpi. Poco prima del conflitto a fuoco, avrebbe cercato di rubare un'. È stato però notato da alcune persone che hanno così lanciato l'allarme al 113 descrivendone le caratteristiche. Laè giunta ...

