Razali si esprime sul prossimo mondiale di MotoGP

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il2022 diè ormai alle porte. Si comincia il 6 marzo a Losail in Qatar dove i vari Team daranno il via ad una nuova ed entusiasmante stagione di corse. Razlansisulla propria squadra di piloti formata da Andrea Dovizioso e Darryn Binder. NASCAR a North Wilkesboro: il ritorno al futuro è vicinosisul2022: quali le sue parole? Il numero uno del Team RNF WithU di, Razlan, il24 gennaio, è pronto a presentare la nuova moto che scenderà in pista nel2022 con Dovizioso e Binder. In una recente intervista il patron della scuderia aveva espresso il proprio parere in merito alla stagione passata ma anche in ...