Rapina alla Bcc di Palomonte, l'imprenditore di Capaccio in silenzio davanti al Gip

Tempo di lettura: 3 minuti

Palomonte (Sa) – È restato in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, davanti alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, Carla Di Filippo, l'imprenditore capaccese Antonio Paolino, agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina, sequestro di persona e lesioni personali, tutte con circostanze aggravanti, per una rapina avvenuta nell'estate di due anni fa, ai danni della filiale di Palomonte della Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani. Rapina che l'uomo avrebbe organizzato insieme ad altre persone, queste ultime arrestate lo scorso anno e di cui proprio uno di loro, nei giorni scorsi ha fatto il nome dell'imprenditore ed di un altro ...

