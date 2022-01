Raffaella Fico svela perché non è più in studio al GFVip (Di sabato 22 gennaio 2022) Che fine ha fatto Raffaella Fico? La riccia napoletana, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo 40 giorni, si è ritirata a vita privata e da metà novembre è totalmente sparita dai radar. In collegamento con Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha così spiegato questa assenza: “Non è mai più andata in studio, non è più presente, è come se non avesse fatto più parte del GF Vip. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”. Ieri sera però Raffaella Fico è stata ospite a sorpresa al GFVip Party e come riportato dal sito BlogTivvu ha pure rilasciato in giornata un’intervista radio a Francesco Fredella. “perché non sono più in studio? Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in ... Leggi su biccy (Di sabato 22 gennaio 2022) Che fine ha fatto? La riccia napoletana, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo 40 giorni, si è ritirata a vita privata e da metà novembre è totalmente sparita dai radar. In collegamento con Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha così spiegato questa assenza: “Non è mai più andata in, non è più presente, è come se non avesse fatto più parte del GF Vip. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”. Ieri sera peròè stata ospite a sorpresa alParty e come riportato dal sito BlogTivvu ha pure rilasciato in giornata un’intervista radio a Francesco Fredella. “non sono più in? Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in ...

Advertising

carlo234556 : RT @Gia_Uss90: Stavo pensando a Raffaella Fico che ha sfanculato tutto e tutti da settimane #gfvip - Leviperedistef1 : Valeria Marini, Raffaella Fico #GFvip 7 - BITCHYFit : Raffaella Fico svela perché non è più in studio al GFVip - Gia_Uss90 : Stavo pensando a Raffaella Fico che ha sfanculato tutto e tutti da settimane #gfvip - FraniiiCesca : RT @MondoTV241: GF Vip, Raffaella Fico mai più in studio al GF Vip ? La risposta della showgirl #raffaellafico #gfvip -