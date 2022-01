**Quirinale: domani vertice Conte, Letta e Speranza, a odg linea comune su primo voto** (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Ci sarà domani -probabilmente in mattinata, apprende l'Adnkronos- un nuovo confronto tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza. Sul tavolo la linea comune da tenere in aula alla prima votazione, lunedì alle 15, sul presidente della Repubblica. Un analogo confronto è previsto anche tra Letta e Matteo Renzi, che ieri si sono visti e hanno concordato di fare il punto domani in vista del voto di lunedì quando, a seconda dall'esito del vertice del centrodestra di oggi, potrebbe essere più chiaro il quadro con cui ci si appresta all'avvio delle votazioni. Sempre domani alle 17, il segretario del Pd riunirà i grandi elettori dem alla Camera. In agenda anche un confronto tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Ci sarà-probabilmente in mattinata, apprende l'Adnkronos- un nuovo confronto tra Giuseppe, Enricoe Roberto. Sul tavolo lada tenere in aula alla prima votazione, lunedì alle 15, sul presidente della Repubblica. Un analogo confronto è previsto anche trae Matteo Renzi, che ieri si sono visti e hanno concordato di fare il puntoin vista del voto di lunedì quando, a seconda dall'esito deldel centrodestra di oggi, potrebbe essere più chiaro il quadro con cui ci si appresta all'avvio delle votazioni. Semprealle 17, il segretario del Pd riunirà i grandi elettori dem alla Camera. In agenda anche un confronto tra ...

