Quirinale | Berlusconi | “Ancora non ho deciso”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) –non ho… Silvio, apprende l’Adnkronos, rivolto ai ministri e sottosegretari di Forza Italia che lo ascoltano via zoom, avrebbe detto di non aversciolto la riserva. Subito dopo, il Cav, raccontano fonti azzurre, si sarebbe scollegato perché impegnato in un giro di telefonate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nanni Moretti su Instagram la tocca piano su #Berlusconi al #Quirinale: «Personaggio squalificato e indecoroso». Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… Se Berlusconi andrà al Quirinale, l'Italia avrà non un presidente, ma un padrone della Repubblica

Il vertice di centrodestra sul, inizialmente convocato via Zoom alle 16, slitta alle 18. Dopo rinvii e incontri con i leader degli altri partiti Silvioscioglierà la riserva sulla corsa al Colle. A sbloccare l'...E tutto ciò fa remare i tre ministri del Pd contro l'ipotesi Draghi al: tutto deve rimanere così. Con Pier Ferdinando Casini come nome indicato per il Colle.scioglie la riserva ...Torna a Roma quando il governo Berlusconi III lo nomina governatore della Banca d'Italia. Draghi succede ad Antonio Fazio, dimessosi dopo lo scandalo di Bancopoli che scosse l'istituto ...Silvio Berlusconi parteciperà al vertice dai suoi uffici di Arcore. Alle 16.30 è iniziata la riunione del Cav via Zoom con i suoi ministri e sottosegretari e i dirigenti di Fi ...