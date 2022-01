Nascere non basta (Di sabato 22 gennaio 2022) Il primo dei diritti riconosciuti ai bambini è quello al nome, cioè a un’identità legalmente riconosciuta. Non averla apre la porta a numerosi abusi. Un programma prova a fare uscire dall’anonimato migliaia di senza nome. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 22 gennaio 2022) Il primo dei diritti riconosciuti ai bambini è quello al nome, cioè a un’identità legalmente riconosciuta. Non averla apre la porta a numerosi abusi. Un programma prova a fare uscire dall’anonimato migliaia di senza nome. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Nascere non Nascere non basta Si cresce ma non si diventa mai cittadini, perché non si è riconosciuti dallo stato: non si fa parte della popolazione della propria nazione, non si può essere iscritti a scuola, né usufruire dei ...

