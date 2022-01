Milano: 3 medici per 80 pazienti, così implose il pronto soccorso del San Carlo. Ma l’audit resta nel cassetto. E i camici sono in fuga (Di sabato 22 gennaio 2022) Chi arriva al triage del San Carlo s’imbatte in riflessi dorati di coperte termiche appese al soffitto. Le hanno montate gli operatori sanitari, a mo’ di cappotto artigianale, per proteggersi dal freddo. Sotto ripari di fortuna, destinati a stabilizzare i feriti, la notte s’avvolgono anche gli infermieri che valutano i pazienti in arrivo al pronto soccorso. Ma la temperatura è forse il minore dei loro problemi: in quelle stesse corsie al piano terra, infatti, è sepolta una storia che brucia dentro da oltre un anno, quella di medici ridotti allo stremo poi costretti a cambiare lavoro e di pazienti che hanno atteso inutilmente un ricovero anche per 139 ore, e sono morti. Di cartelle cliniche risultate poi “prive di annotazioni infermieristiche” anche per 46 ore di fila. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Chi arriva al triage del Sans’imbatte in riflessi dorati di coperte termiche appese al soffitto. Le hanno montate gli operatori sanitari, a mo’ di cappotto artigianale, per proteggersi dal freddo. Sotto ripari di fortuna, destinati a stabilizzare i feriti, la notte s’avvolgono anche gli infermieri che valutano iin arrivo al. Ma la temperatura è forse il minore dei loro problemi: in quelle stesse corsie al piano terra, infatti, è sepolta una storia che brucia dentro da oltre un anno, quella diridotti allo stremo poi costretti a cambiare lavoro e diche hanno atteso inutilmente un ricovero anche per 139 ore, emorti. Di cartelle cliniche risultate poi “prive di annotazioni infermieristiche” anche per 46 ore di fila. ...

