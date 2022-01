Milan | Pioli studia la formazione anti-Juve | due novità in vista

Advertising

Leao: 'L'aiuto di Ibra e la fiducia di Pioli, così sono cambiato. Pronti per vincere' - Allegri: «Stiamo tutti bene e disponibili tranne Bonucci e Ramsey, speriamo di azzeccare la formazione» - 'Henry? Voglio essere Rafa' 'Obiettivo Scudetto: Milano deve essere tutta rossonera' Carica Leão per il Milan - Milan, Pioli si toglie pressioni: "Juve imbattuta da tempo, non sarà decisiva"

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

... nelle migliori partite delda inizio stagione, il numero 12 era in campo da titolare, vedere Bergamo contro l'Atalanta o Liverpool in Champions. 'Mr Wolf'invece conferma che al momento, ...Così Stefano, allenatore del, in conferenza stampa in vista del big match di San Siro contro la Juventus. 'E' una partita importante, non decisiva ma importante - ha aggiunto il tecnico ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima del big match contro la Juventus di domani ...In difesa torna Romagnoli, Calabria preferito a Florenzi. In mediana rientra Tonali. Diaz alle spalle di Ibra. Il big match sarà trasmesso in 150 Paesi ...