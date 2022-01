Lozano: “Voglia di scudetto. Spalletti un motivatore, mi dice di fare il diablo. Koulibaly…” (Di sabato 22 gennaio 2022) Hirving Lozano ha Voglia di scudetto, l’attaccante del Napoli non si nasconde: “Siamo forti, mica giochiamo a nascondino”. L’attaccante messicano ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera: “Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci”. L’Inter è più avanti di tutte. “Noi possiamo reggere il confronto, anzi siamo più forti”. Sotto quale aspetto? “Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto“. Lozano dimostra la stessa Voglia di titolo di Zielinski e di Lobotka. I due calciatori hanno parlato nella giornata di ieri, dimostrando che la parola scudetto non è un tabù in casa Napoli. Lozano ed il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022) Hirvinghadi, l’attaccante del Napoli non si nasconde: “Siamo forti, mica giochiamo a nascondino”. L’attaccante messicano ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera: “Giochiamo per lo, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci”. L’Inter è più avanti di tutte. “Noi possiamo reggere il confronto, anzi siamo più forti”. Sotto quale aspetto? “Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto“.dimostra la stessadi titolo di Zielinski e di Lobotka. I due calciatori hanno parlato nella giornata di ieri, dimostrando che la parolanon è un tabù in casa Napoli.ed il ...

