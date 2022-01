Le notti bianche di Dante: la mostra “Inferno” apre sotto le stelle (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma – Una passeggiata sotto le stelle nel cuore della Città Eterna fino al Colle. Lì, dove ora gli occhi di tutti gli italiani sono puntati per conoscere chi succederà al presidente Mattarella, a pochi metri dalle sale del potere, le porte delle Scuderie del Quirinale restano aperte fino a tarda sera per omaggiare Dante Alighieri con la mostra “Inferno”. Prolungata fino al 23 gennaio visto il grande successo, l’estemporanea, nel suo ultimo weekend di apertura al pubblico, rimane accessibile fino alle 22 proprio per soddisfare le tante richieste dei visitatori. Ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi, “Inferno” si pone l’obiettivo di rendere omaggio al Sommo Poeta nell’anno che lo celebra. Inaugurata il 13 ottobre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma – Una passeggiatalenel cuore della Città Eterna fino al Colle. Lì, dove ora gli occhi di tutti gli italiani sono puntati per conoscere chi succederà al presidente Mattarella, a pochi metri dalle sale del potere, le porte delle Scuderie del Quirinale restano aperte fino a tarda sera per omaggiareAlighieri con la”. Prolungata fino al 23 gennaio visto il grande successo, l’estemporanea, nel suo ultimo weekend di apertura al pubblico, rimane accessibile fino alle 22 proprio per soddisfare le tante richieste dei visitatori. Ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi, “” si pone l’obiettivo di rendere omaggio al Sommo Poeta nell’anno che lo celebra. Inaugurata il 13 ottobre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ...

