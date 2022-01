Jannik Sinner risponde a Piatti: “Uso la testa, ma stai calmo!”. Poi nel dopo match: “Normale sfogarsi” (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannik Sinner ha faticato per avere la meglio su Taro Daniel nel terzo turno degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha perso malamente il secondo set, salvo poi riuscire ad alzare il ritmo e regolare il giapponese sulla lunga distanza. L’altoatesino ha chiuso la pratica col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 e prosegue così la sua avventura sul cemento outdoor di Melbourne, guadagnandosi così la possibilità di fronteggiare l’australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale in programma tra un paio di giorni. Jannik Sinner non ha giocato una bella partita e ha faticato a sciogliersi. In un paio di occasioni il 20enne ha avuto da ridire con il suo angolo guidato dall’allenatore Riccardo Piatti. Al termine del primo set, infatti, l’azzurro si è seduto e ha lanciato gesti veementi rivolti al suo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)ha faticato per avere la meglio su Taro Daniel nel terzo turno degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha perso malamente il secondo set, salvo poi riuscire ad alzare il ritmo e regolare il giapponese sulla lunga distanza. L’altoatesino ha chiuso la pratica col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 e prosegue così la sua avventura sul cemento outdoor di Melbourne, guadagnandosi così la possibilità di fronteggiare l’australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale in programma tra un paio di giorni.non ha giocato una bella partita e ha faticato a sciogliersi. In un paio di occasioni il 20enne ha avuto da ridire con il suo angolo guidato dall’allenatore Riccardo. Al termine del primo set, infatti, l’azzurro si è seduto e ha lanciato gesti veementi rivolti al suo ...

