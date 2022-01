Il pubblico non distingue l’arte umana da quella dei computer. È davvero un male? (Di sabato 22 gennaio 2022) L’intelligenza artificiale sta sostituendo sempre di più molte professioni. Nei prossimi vent’anni ad esempio la tecnologia sarà in grado di sostituire migliaia di guidatori di camion. Così per molte altre professioni. Non c’è da meravigliarsi allora che anche una delle più antiche attività umane sarà rivoluzionata da nuovi e sempre più sofisticati algoritmi. Non stiamo parlando della prostituzione, sicuramente avvantaggiata dai nuovi sistemi di comunicazione tipo Tinder, ma dell’arte, l’attività creativa che più di ogni altra dipende dall’individualità umana. Sulla rivista accademica Sage il ricercatore dell’University of Colorado Harsha Gangadharbatla ha recentemente pubblicato un sorprendente studio che mostra come lo spettatore comune davanti a opere d’arte prodotte da una suo simile e a quelle prodotte da un algoritmo non trovi molta ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) L’intelligenza artificiale sta sostituendo sempre di più molte professioni. Nei prossimi vent’anni ad esempio la tecnologia sarà in grado di sostituire migliaia di guidatori di camion. Così per molte altre professioni. Non c’è da meravigliarsi allora che anche una delle più antiche attività umane sarà rivoluzionata da nuovi e sempre più sofisticati algoritmi. Non stiamo parlando della prostituzione, sicuramente avvantaggiata dai nuovi sistemi di comunicazione tipo Tinder, ma del, l’attività creativa che più di ogni altra dipende dall’individualità. Sulla rivista accademica Sage il ricercatore dell’University of Colorado Harsha Gangadharbatla ha recentemente pubblicato un sorprendente studio che mostra come lo spettatore comune davanti a opere d’arte prodotte da una suo simile e a quelle prodotte da un algoritmo non trovi molta ...

