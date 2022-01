Il ‘finto oro’ di Cimabue ai raggi X del sincrotrone

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 22 gennaio 2022) Non è tutto oro quel che luccica. Il detto sembra attagliarsi bene ai dipinti di arte sacra nei quali al posto della costosa foglia d'oro, venne utilizzata una miscela composta da polvere d'argento metallico ed orpimento cioè un pigmento giallo "simigliante all'oro", così come definito da Cennino Cennini, (Il Libro dell'Arte, Capitolo XLVII), destinato con il tempo a scurire e perdere lucentezza. La celebre Maestà di Santa Maria dei Servi, opera dicustodita nella omonima chiesa di Bologna (1280-128 5ca., tempera e oro su tavola) è tra le opere interessate da questo processo di imbrunimento. Per capire le cause del fenomeno un team di ricerca guidato dall'Istituto di scienze e tecnologie chimiche "Giulio Natta" (Scitec) del Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in collaborazione con l'Università degli Studi di ...