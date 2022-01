Green Pass, cambia la scadenza: arriva l’avviso via email (Di sabato 22 gennaio 2022) Le regole per il Green Pass sono cambiate un’altra volta, ecco il messaggio che molti italiani stanno quindi ricevendo Il Green Pass, la certificazione verde che ormai serve per entrare in quasi tutti i negozi e per usufruire della maggior parte dei servizi, cambia di nuovo e per evitare fraintendimenti o brutte sorprese moltissimi utenti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 22 gennaio 2022) Le regole per ilsonote un’altra volta, ecco il messaggio che molti italiani stanno quindi ricevendo Il, la certificazione verde che ormai serve per entrare in quasi tutti i negozi e per usufruire della maggior parte dei servizi,di nuovo e per evitare fraintendimenti o brutte sorprese moltissimi utenti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

VittorioSgarbi : #folliedacovid Per ritirare la pensione sarà necessario avere il 'green pass base'. Di questo passo la gente mander… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - matteograndi : Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida que… - GinottoG8 : RT @fratotolo2: Sei italiano ??Non hai il #greenpass, non puoi ritirare la pensione in Posta Sei “migrante” ??Non hai il green pass, hai dir… - JP_Escobar18 : RT @fratotolo2: Sei italiano ??Non hai il #greenpass, non puoi ritirare la pensione in Posta Sei “migrante” ??Non hai il green pass, hai dir… -