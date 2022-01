Differenze tra il sangue dei vaccinati e non vaccinati? La bufala dei naturopati e omeopati tedeschi (Di domenica 23 gennaio 2022) Tornano a circolare dei filmati dove alcuni «ricercatori indipendenti» vorrebbero dimostrare con delle immagini create al microscopio elettronico, che il sangue dei vaccinati contro il nuovo Coronavirus si coagulerebbe pericolosamente. Nel corso della pandemia sono circolate diverse false narrazioni: si va dalla Croce Rossa che rifiuterebbe le donazioni di sangue dai vaccinati, alle affermazioni di Enrico Montesano. Si è parlato di coagulazione anche nel controverso convegno tenutosi a Bolzano il 10 novembre 2021, basato sul lavoro di un gruppo di patologi tedeschi, la cui conferenza stampa venne trasmessa nel sito Odysee il 22 settembre scorso. Per chi ha fretta: Nella letteratura scientifica peer-review non è mai emersa alcuna conferma di pericolosi coaguli ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Tornano a circolare dei filmati dove alcuni «ricercatori indipendenti» vorrebbero dimostrare con delle immagini create al microscopio elettronico, che ildeicontro il nuovo Coronavirus si coagulerebbe pericolosamente. Nel corso della pandemia sono circolate diverse false narrazioni: si va dalla Croce Rossa che rifiuterebbe le donazioni didai, alle affermazioni di Enrico Montesano. Si è parlato di coagulazione anche nel controverso convegno tenutosi a Bolzano il 10 novembre 2021, basato sul lavoro di un gruppo di patologi, la cui conferenza stampa venne trasmessa nel sito Odysee il 22 settembre scorso. Per chi ha fretta: Nella letteratura scientifica peer-review non è mai emersa alcuna conferma di pericolosi coaguli ...

