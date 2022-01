Coppa d’Africa, la favola delle Isole Comore diventa un incubo: dodici positivi, nessun portiere per gli ottavi (Di sabato 22 gennaio 2022) La nazionale delle Comore – stato insulare dell’Africa Orientale – ha ottenuto per la prima volta nella storia la qualificazione prima alle fasi finali della competizione e poi (tra le migliori terze) agli ottavi della Coppa d’Africa. Una vera e propria favola. Culminata nello storico 3-2 rifilato al ben più prestigioso Ghana qualche giorno fa. Il sogno, però, si sta trasformando via via in un incubo: il Covid ha rovinato i piani al ct Abdou. Sono stati rilevati negli ultimi giorni ben dodici casi positivi tra i calciatori. Calciatori che con tutta probabilità non potranno negativizzarsi entro lunedì, quando è previsto lo storico match contro il Camerun di Anguissa. Un disastro annunciato, quello di questa Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) La nazionale– stato insulare dell’Africa Orientale – ha ottenuto per la prima volta nella storia la qualificazione prima alle fasi finali della competizione e poi (tra le migliori terze) aglidella. Una vera e propria. Culminata nello storico 3-2 rifilato al ben più prestigioso Ghana qualche giorno fa. Il sogno, però, si sta trasformando via via in un: il Covid ha rovinato i piani al ct Abdou. Sono stati rilevati negli ultimi giorni bencasitra i calciatori. Calciatori che con tutta probabilità non potranno negativizzarsi entro lunedì, quando è previsto lo storico match contro il Camerun di Anguissa. Un disastro annunciato, quello di questa...

