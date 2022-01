Classifica Forbes, i ristoranti migliori? Ce ne sono tre italiani: eccoli (Di sabato 22 gennaio 2022) Lei si chiama Ann Abel. Per Forbes scrive di enogastronomia. Stavolta ha scritto “Lettere d’amore ai ristoranti“. Per dare un segno di affetto in un momento di grande difficoltà e di chiusure dovute alla pandemia. Nella sua Classifica di posti dove si mangia e si sta bene ci sono tre ristoranti italiani. Anzi, l’Italia primeggia, a parimerito con il Portogallo. Siamo ad Ascoli Piceno, ristorante Ramusè. È un tripudio di tartufo locale: lo cerca Paolo Ciccioli con i cani e lo serve in piatti prelibati. Ci spostiamo in Sicilia, a Buccheri. Qui c’è U Locale. Il ristorante prende vita in una costruzione in disuso, recuperata. Abel ha mangiato pasta al pomdoro e uovo al tartufo, eccellenti. Ancora, la prossima tappa è Norcia con Vespasia che ha una stella Michelin. Gli chef ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Lei si chiama Ann Abel. Perscrive di enogastronomia. Stavolta ha scritto “Lettere d’amore ai“. Per dare un segno di affetto in un momento di grande difficoltà e di chiusure dovute alla pandemia. Nella suadi posti dove si mangia e si sta bene citre. Anzi, l’Italia primeggia, a parimerito con il Portogallo. Siamo ad Ascoli Piceno, ristorante Ramusè. È un tripudio di tartufo locale: lo cerca Paolo Ciccioli con i cani e lo serve in piatti prelibati. Ci spostiamo in Sicilia, a Buccheri. Qui c’è U Locale. Il ristorante prende vita in una costruzione in disuso, recuperata. Abel ha mangiato pasta al pomdoro e uovo al tartufo, eccellenti. Ancora, la prossima tappa è Norcia con Vespasia che ha una stella Michelin. Gli chef ...

