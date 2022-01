Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt padrone, Razzoli 5° in slalom (Di sabato 22 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1120 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 785 3. Matthias Mayer (Austria) 642 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 544 5. Beat Feuz (Svizzera) 479 6. Alexis Pinturault (Francia) 4117. Dominik Paris (Italia) 410 9. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 409 8. Manuel Feller (Austria) 386 10. Lucas Braathen (Norvegia) 333 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 2021-2022 1. Aleksander Kilde (Norvegia) 405 2. Matthias Mayer (Austria) 352 3. Beat Feuz (Svizzera) 337 4. Marco Odermatt (Svizzera) 3215. Dominik Paris (Italia) 320 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 305 Classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 1120 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 785 3. Matthias Mayer (Austria) 642 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 544 5. Beat Feuz (Svizzera) 479 6. Alexis Pinturault (Francia) 4117. Dominik Paris (Italia) 410 9. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 409 8. Manuel Feller (Austria) 386 10. Lucas Braathen (Norvegia) 333DELDISCESA1. Aleksander Kilde (Norvegia) 405 2. Matthias Mayer (Austria) 352 3. Beat Feuz (Svizzera) 337 4. Marco(Svizzera) 3215. Dominik Paris (Italia) 320 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 305...

