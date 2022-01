Cellulare finito in acqua non funziona più: come farlo tornare in vita (Di sabato 22 gennaio 2022) Quante volte ci sarà capitato di far cadere il nostro Cellulare in una pozzanghera d’acqua o in una vasca? A volte il problema si può risolvere facilmente: scopriamo come A tutti noi sarà capitato almeno una volta di fare cadere il nostro Cellulare nell’acqua. Quasi sempre, lo smartphone dopo un incidente del genere non funziona più come prima. Tuttavia, non è sempre necessario sostituire il vecchio dispositivo con uno nuovo. Ci sono, infatti, alcuni semplici trucchetti che potrebbero salvarlo completamente. IPhone caduto in acqua (Fonte: Pixabay)Prima di tutto, in queste situazione ci sono alcuni comportamenti assolutamente da evitare, ossia: Scuotere il telefono, dare colpetti o soffiare. In quanto potrebbero ... Leggi su vesuvius (Di sabato 22 gennaio 2022) Quante volte ci sarà capitato di far cadere il nostroin una pozzanghera d’o in una vasca? A volte il problema si può risolvere facilmente: scopriamoA tutti noi sarà capitato almeno una volta di fare cadere il nostronell’. Quasi sempre, lo smartphone dopo un incidente del genere nonpiùprima. Tuttavia, non è sempre necessario sostituire il vecchio dispositivo con uno nuovo. Ci sono, infatti, alcuni semplici trucchetti che potrebbero salvarlo completamente. IPhone caduto in(Fonte: Pixabay)Prima di tutto, in queste situazione ci sono alcuni comportamenti assolutamente da ere, ossia: Scuotere il telefono, dare colpetti o soffiare. In quanto potrebbero ...

