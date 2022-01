Candele profumatissime | prova con l’olio esausto

Leggi su leggilo

(Di sabato 22 gennaio 2022)fai da te: trovato un modo alternativo, carino ed economico, per non buttare. Vediamo come realizzarle. Leprofumate sono molto carine ed utili per creare un’atmosfera calda e gioiosa in compagnia di amici e familiari durante un tè oppure sono l’ideale per una cena romantica a lume di candela con L'articolo proviene da Leggilo.org.