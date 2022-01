Australian Open 2022: Sinner soffre contro Daniel, ma vince e accede agli ottavi (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannik Sinner ha superato Taro Daniel in occasione del terzo turno degli Australian Open 2022. Il tennista di San Candido ha amministrato l’incontro con autorevolezza, dominando però l’avversario sotto ogni aspetto soltanto a partire dal terzo parziale; 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 nostrano. Innanzitutto partenza con il turbo per l’azzurrino, immediatamente avanti di un break nel primo set per stabilire le gerarchie senza paura; piccola e preoccupante flessione a metà primo set, ma reazione di carattere e via i problemi. Secondo parziale contraddistinto da un inatteso corto circuito dell’azzurro, ripresosi però da metà del set seguente, con sostanziale controllo della situazione nel corso del quarto e decisivo frangente. Svolgimento man mano favorevole e prosieguo confortevole ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannikha superato Taroin occasione del terzo turno degli. Il tennista di San Candido ha amministrato l’incon autorevolezza, dominando però l’avversario sotto ogni aspetto soltanto a partire dal terzo parziale; 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 nostrano. Innanzitutto partenza con il turbo per l’azzurrino, immediatamente avanti di un break nel primo set per stabilire le gerarchie senza paura; piccola e preoccupante flessione a metà primo set, ma reazione di carattere e via i problemi. Secondo parziale contraddistinto da un inatteso corto circuito dell’azzurro, ripresosi però da metà del set seguente, con sostanzialello della situazione nel corso del quarto e decisivo frangente. Svolgimento man mano favorevole e prosieguo confortevole ...

