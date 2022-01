Ansu Fati salta il Napoli. Due mesi out, potrebbe operarsi (Di sabato 22 gennaio 2022) La sfide del 17 e del 24 febbraio tra Barcellona e Napoli perdono un grande protagonista: si tratta di Ansu Fati, la giovane promessa che veste il 10 di Messi e che Xavi ha messo al centro del progetto tecnico. Ansu ha riportato, nella sfida di Coppa contro l’Athletic, una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra: è un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per altri due mesi, dopo i 305 giorni di stop per la lacerazione al menisco che l’ha messo fuori gioco per quasi tutta la scorsa stagione. Il club vorrebbe che il calciatore spagnolo si operasse, per scongiurare del tutto rischi legati a ricadute. Ma Fati, da quanto s’apprende sulla stampa spagnola, non sarebbe convinto. Quel che è certo è che gli spareggi di Europa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) La sfide del 17 e del 24 febbraio tra Barcellona eperdono un grande protagonista: si tratta di, la giovane promessa che veste il 10 di Messi e che Xavi ha messo al centro del progetto tecnico.ha riportato, nella sfida di Coppa contro l’Athletic, una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra: è un infortunio chetenerlo lontano dai campi per altri due, dopo i 305 giorni di stop per la lacerazione al menisco che l’ha messo fuori gioco per quasi tutta la scorsa stagione. Il club vorrebbe che il calciatore spagnolo si operasse, per scongiurare del tutto rischi legati a ricadute. Ma, da quanto s’apprende sulla stampa spagnola, non sarebbe convinto. Quel che è certo è che gli spareggi di Europa ...

