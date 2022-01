Vaccino Novavax a Roma e nel Lazio: quando arriva, come prenotarsi e dove farlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Vaccino Novavax: manca poco all’inizio delle somministrazioni. Ancora poco meno di un mese e partiranno le prime somministrazioni del nuovo Vaccino contro il Covid-19. La distribuzione inizierà il 15 febbraio e ha toccato 15 HUB nella regione. Ricordiamo che il Novavax è stato autorizzato dall’Ema in Europa e dall’Aifa in Italia. Questo nuovo Vaccino sarà effettuato a tutti coloro che effettuano una prima somministrazione. Questa scelta è stata fatta con la speranza di convincere i no vax che in precedenza si erano rifiutati in quanto non convinti da Pfizer e Moderna, vaccini a mRNA, ma neppure da Astrazeneca e Johnson&Johnson, vaccini vettoriali. Il Novavvax, infatti, contiene una subunità di proteine ricombinanti che potrebbero essere l’alternativa che convincerà anche i più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022): manca poco all’inizio delle somministrazioni. Ancora poco meno di un mese e partiranno le prime somministrazioni del nuovocontro il Covid-19. La distribuzione inizierà il 15 febbraio e ha toccato 15 HUB nella regione. Ricordiamo che ilè stato autorizzato dall’Ema in Europa e dall’Aifa in Italia. Questo nuovosarà effettuato a tutti coloro che effettuano una prima somministrazione. Questa scelta è stata fatta con la speranza di convincere i no vax che in precedenza si erano rifiutati in quanto non convinti da Pfizer e Moderna, vaccini a mRNA, ma neppure da Astrazeneca e Johnson&Johnson, vaccini vettoriali. Il Novavvax, infatti, contiene una subunità di proteine ricombinanti che potrebbero essere l’alternativa che convincerà anche i più ...

