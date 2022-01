Tremonti al Quirinale? Esplode la bomba nel M5S per la trattativa segreta Fraccaro-Salvini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ipotesi Tremonti al Quirinale? Una bomba tutta grillina. E’ scoppiato anche il caso Riccardo Fraccaro all’interno del Movimento 5 Stelle. Il deputato, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sarebbe a rischio procedimento disciplinare per aver incontrato alcuni giorni fa – “senza il mandato dei vertici“, rimarcano fonti grilline – il leader della Lega Matteo Salvini, a Roma, per parlare di Quirinale. Un caso spinoso, quello che coinvolge il parlamentare trentino, dal momento che lo stesso Fraccaro fa parte del collegio dei probiviri 5 Stelle, composto anche da Jacopo Berti e dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Dunque a decidere sul suo futuro all’interno del Movimento -se cartellino rosso, richiamo o sospensione- sarebbe ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ipotesial? Unatutta grillina. E’ scoppiato anche il caso Riccardoall’interno del Movimento 5 Stelle. Il deputato, ex sottorio alla Presidenza del Consiglio, sarebbe a rischio procedimento disciplinare per aver incontrato alcuni giorni fa – “senza il mandato dei vertici“, rimarcano fonti grilline – il leader della Lega Matteo, a Roma, per parlare di. Un caso spinoso, quello che coinvolge il parlamentare trentino, dal momento che lo stessofa parte del collegio dei probiviri 5 Stelle, composto anche da Jacopo Berti e dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Dunque a decidere sul suo futuro all’interno del Movimento -se cartellino rosso, richiamo o sospensione- sarebbe ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti https://t.c… - pirata_21 : #Fraccaro che come apice della carriera politica si fa cacciare per aver provato a fare votare #Tremonti al #Quirinale. - tinas48 : RT @ilmessaggeroit: Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti https://t.c… - misiagentiles : #M5S, #Fraccaro a rischio espulsione: 'colpevole' di aver trattato con #Salvini un pacchetto di voti a #Tremonti pe… - francang1950 : RT @ilmessaggeroit: Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti https://t.c… -