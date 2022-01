Tottenham, Kane esalta Conte: “Tra i migliori al mondo, obiettivo vincere” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Harry Kane non ha nascosto la sua ammirazione per Antonio Conte, in un’intervista a Sky Sport UK. Il capitano e centravanti del Tottenham ha infatti spiegato come l’arrivo del tecnico italiano possa essere una spinta importante per le ambizioni degli Spurs. “Il mister è uno dei migliori al mondo, dobbiamo sfruttare il suo arrivo dopo che nelle ultime due stagioni non abbiamo fatto bene – ha spiegato Kane – Abbiamo risposto bene alle esigenze di Conte, che pretende molto e ci fa lavorare duramente. L’obiettivo finale è quello di vincere.” Non si nasconde quindi Kane, che però ammette come le difficoltà non manchino: “Anche quest’anno in Premier ci sono 8-9 squadre a lottare per i primi posti, il livello è molto alto e ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Harrynon ha nascosto la sua ammirazione per Antonio, in un’intervista a Sky Sport UK. Il capitano e centravanti delha infatti spiegato come l’arrivo del tecnico italiano possa essere una spinta importante per le ambizioni degli Spurs. “Il mister è uno deial, dobbiamo sfruttare il suo arrivo dopo che nelle ultime due stagioni non abbiamo fatto bene – ha spiegato– Abbiamo risposto bene alle esigenze di, che pretende molto e ci fa lavorare duramente. L’finale è quello di.” Non si nasconde quindi, che però ammette come le difficoltà non manchino: “Anche quest’anno in Premier ci sono 8-9 squadre a lottare per i primi posti, il livello è molto alto e ...

