Ten Hag: “Tagliafico? Lotterò per tenerlo all’Ajax” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’allenatore dell’Ajax non ha alcuna intenzione di privarsi del terzino Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax ha parlato di Nicolas Tagliafico all’indomani del netto successo dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’allenatore dell’Ajax non ha alcuna intenzione di privarsi del terzino Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax ha parlato di Nicolasall’indomani del netto successo dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'allenatore dell'@AFCAjax avvisa il @sscnapoli - MondoNapoli : Ajax, ten Hag su Tagliafico: 'Lotterò affinché resti con noi' - - sscalcionapoli1 : Ajax, ten Hag non molla Tagliafico e avvisa il Napoli: “Farò di tutto per trattenerlo” - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, Ten Hag vuole blindare Tagliafico: “Lotterò per tenerlo” #Napoli #NapoliSpezia #SerieA… - cn1926it : #TagliaficoNapoli, parla #tenHag: “Vuole andare via ma io cercherò di trattenerlo” -