Ten Hag, messaggio al Napoli: «Lotterò sicuramente per tenerlo»

Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Nicolas Tagliafico, terzino argentino corteggiato dal Napoli. Le sue parole: «Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori. Senza di lui il nostro organico sarà troppo ridotto, ma di certo noto che per lui è importante che possa giocare».

Napoli - Tagliafico, il no di ten Hag: 'Vuole andare ma lotterò per trattenerlo'

Quella per Tagliafico sta diventando una pista sempre più concreta per il mercato del Napoli, ma Erik ten Hag non sembra essere d'accordo. 'Lotterò per trattenerlo con noi sicuramente' ha detto l'allenatore dell'Ajax, interpellato in conferenza sul futuro del terzino argentino.

