“Te ne sei andato troppo presto”. Vittorio muore a 30 anni, lascia moglie e un figlio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sommariva Perno, una comunità in lutto in seguito alla morte di Vittorio. Stimato e ben voluto da tutti, Vittorio Mollo chiude per sempre i suoi occhi a soli 30 anni. Un dolore straziante e un vuoto incolmabile nella vita della moglie così come in quella di quanti hanno avuto modo di apprezzare il suo costante supporto nella vita sociale della cittadina. “È un evento assurdo e dolorosissimo per tutto il paese”, queste le parole del primo cittadino Walter Cornero: “Vittorio era un ragazzo partecipe alla vita del paese e ben voluto. Così i suoi genitori e la sua famiglia, ai quali ci stringiamo e con cui condividiamo l’immenso dolore per questa perdita”. Nato a Bra ma residente nel Comune roerino, soprannominato “Toto”, lavorava alla Mollo Srl di Alba. Vittorio, da sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sommariva Perno, una comunità in lutto in seguito alla morte di. Stimato e ben voluto da tutti,Mollo chiude per sempre i suoi occhi a soli 30. Un dolore straziante e un vuoto incolmabile nella vita dellacosì come in quella di quanti hanno avuto modo di apprezzare il suo costante supporto nella vita sociale della cittadina. “È un evento assurdo e dolorosissimo per tutto il paese”, queste le parole del primo cittadino Walter Cornero: “era un ragazzo partecipe alla vita del paese e ben voluto. Così i suoi genitori e la sua famiglia, ai quali ci stringiamo e con cui condividiamo l’immenso dolore per questa perdita”. Nato a Bra ma residente nel Comune roerino, soprannominato “Toto”, lavorava alla Mollo Srl di Alba., da sempre ...

Advertising

LiaCapizzi : Lo stupore di Razzoli. Se ne era già andato via: corri, vieni qui, sei 3°, aspettano solo te per la premiazione del… - D0ROTH3A : forse volevi dire quando sei andato al negozio di occhiali, hai confuso le due cose - GgvfLucien : RT @JuncoPartnerInc: Pov: sei andato a ritirare la pensione alle poste ma non avevi il greenpass - 74_cappe : RT @JuncoPartnerInc: Pov: sei andato a ritirare la pensione alle poste ma non avevi il greenpass - JuncoPartnerInc : Pov: sei andato a ritirare la pensione alle poste ma non avevi il greenpass -