Striscia la Notizia | un famoso ex inviato de Le Iene approda nel tg satirico

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sarà un ex amatode Leil nuovo innesto ala. Il tgdi Antonio Ricci, come anticipato dal portale davidemaggio.it, ha puntato tutto sul ritorno sulle reti Mediaset di Enrico Lucci. Il suo debutto nel programma di Canale 5 dovrebbe avvenire nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio. Davide Maggio ha spiegato quale ruolo ha pensato per lui Antonio Ricci: L’ex Iena presidierà l’ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale a, chiaramente a modo suo, la corsa al Colle per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica Italiana. L’ultima volta che abbiamo visto Lucci a Leè stato nel 2016, quindi ben sei anni fa. Successivamente Luigi ha lavorato in altre trasmissioni televisive, questa volta della Rai: ...

