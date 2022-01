Scuole insicure: la ventilazione automatica delle aule installata solo in duecento istituti (Di venerdì 21 gennaio 2022) solo 200 Scuole in Italia hanno adottato la ventilazione automatica nelle aule scolastiche. Un’occasione persa, l’unica soluzione che avrebbe messo sicurezza la vita del personale scolastico e degli studenti. Prima della calsse per lungimiranza, mentre il governo ha speso milioni per gli inutili banchi a rotelle, è stata la Regione Marche. Guidata dal centrodestra, da Acquaroli di FdI, partito che da sempre si è fatta assertrice di questa soluzione di contrasto al Covid. Nonostante numerosi studi, nazionali e internazionali, abbiamo dimostrato che la ventilazione meccanica nei luoghi chiusi sia efficace contro il virus, in molte classi italiane non è stata ancora adottata. solo 200 Scuole si sono dotate dei dispositivi in grado di effettuare uno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022)200in Italia hanno adottato lanellescolastiche. Un’occasione persa, l’unica soluzione che avrebbe messo sicurezza la vita del personale scolastico e degli studenti. Prima della calsse per lungimiranza, mentre il governo ha speso milioni per gli inutili banchi a rotelle, è stata la Regione Marche. Guidata dal centrodestra, da Acquaroli di FdI, partito che da sempre si è fatta assertrice di questa soluzione di contrasto al Covid. Nonostante numerosi studi, nazionali e internazionali, abbiamo dimostrato che lameccanica nei luoghi chiusi sia efficace contro il virus, in molte classi italiane non è stata ancora adottata.200si sono dotate dei dispositivi in grado di effettuare uno ...

