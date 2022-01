Advertising

FilippoCarmigna : Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti - m_angella14 : Corsa al Quirinale, Iori (Pd): “Più tensione oggi rispetto al 2013”. VIDEO - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti https://t.c… - Gazzettino : Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale tensione

Il Messaggero

La deputata calabrese poi aggiunge: 'In queste ore, come sempre, sono impegnata a seguire l'attività di Governo e per ilsosterrò il candidato che verrà espresso dal M5S. Siamo compatti ...Nella stessa riunione, è arrivato anche il via libera al voto per ilda parte dei 'grandi ...5 kW, anche connesse in media e alta/altissimao per usi di illuminazione pubblica o di ...eliminarono Romano Prodi dalla corsa per il Quirinale. Ma per la senatrice Pd, unica rappresentante reggiana a Palazzo Madama, quello di oggi è un momento politico connotato da ancora maggiori ...Rischia l'espulsione Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 stelle ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Conte II. Nella sua carriera all'interno del ...