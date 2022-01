Quirinale, spunta la donna dei “servizi segreti”: chi è Elisabetta Belloni (che piace tanto a Di Maio) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno “stallo alla messicana”, almeno “fino a domenica sera”. L’immagine da film western sarebbe stata evocata nel corso di uno degli incontri che Enrico Letta ha avuto oggi sul Quirinale. Il segretario del Pd, fedele alla sua linea di tenere ben aperta la porta dal dialogo, sta avendo in queste ore diversi contatti sulla scelta del nuovo capo dello Stato in attesa che il centrodestra sveli le sue carte. Di primo mattino il faccia a faccia più importante, quello con Matteo Renzi a palazzo Giustiniani. Bocche cucite, però un “è andata bene” il leader Pd l’ha consegnato a chi gli ha parlato. Di certo, dall’incontro è emersa una concordia sul metodo: “Letta ha detto una cosa che condivido, facciamo un patto di legislatura. E’ una cosa giusta, ha ragione. E’ la stessa cosa che dico io”, ha spiegato il leader Iv. LEGGI ANCHE Quirinale, al via i lavori per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno “stallo alla messicana”, almeno “fino a domenica sera”. L’immagine da film western sarebbe stata evocata nel corso di uno degli incontri che Enrico Letta ha avuto oggi sul. Il segretario del Pd, fedele alla sua linea di tenere ben aperta la porta dal dialogo, sta avendo in queste ore diversi contatti sulla scelta del nuovo capo dello Stato in attesa che il centrodestra sveli le sue carte. Di primo mattino il faccia a faccia più importante, quello con Matteo Renzi a palazzo Giustiniani. Bocche cucite, però un “è andata bene” il leader Pd l’ha consegnato a chi gli ha parlato. Di certo, dall’incontro è emersa una concordia sul metodo: “Letta ha detto una cosa che condivido, facciamo un patto di legislatura. E’ una cosa giusta, ha ragione. E’ la stessa cosa che dico io”, ha spiegato il leader Iv. LEGGI ANCHE, al via i lavori per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Berlusconi a Roma, si scalda la corsa al Colle. I partiti lavorano su Draghi ma spunta Casini,… - MMastrantuono : Ecco che ci hanno coglionato tutti. Spunta la Belloni al #Quirinale - Dome689 : RT @pirata_21: Tra i nomi per il Colle spunta anche quello di Giulio #Tremonti. Secondo me a questo punto l'obiettivo è quello di fare sen… - pirata_21 : Tra i nomi per il Colle spunta anche quello di Giulio #Tremonti. Secondo me a questo punto l'obiettivo è quello di… - pameladiverona : RT @ManLanTuit: Mentre 'spunta #Casini' e perdono quota #Moratti e #Casellati, ecco lo stato dell'arte sulla 'soluzione inevitabile'. #Drag… -