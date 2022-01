Quirinale | domani vertice del centrodestra I tre leader | «La nostra sarà una posizione unitaria»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Una telefonata oggi per un. In vista del primo voto di lunedì sul, ilserra i ranghi. Dopo essersi consultati telefonicamente in queste stesse ore, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno deciso di vedersi a Roma in undi coalizione. Ribadita da tutti i partiti dell’alleanza la necessità di tenere unacondivisa e. Sotto il profilo della tenuta interna, l’incontro è particolarmente rilevante. Com’è infatti noto, in questi giorni più d’un osservatore ha percepito come polemico nei confronti dei suoi alleati il silenzio di Berlusconi. Ancor di più la circostanza che il Cavaliere era rimasto ad Arcore nonostante l’intesa di ritrovarsi nella giornata di ieri a Villa Grande, la sua dimora ...

Silvio Berlusconi sarà a Roma per partecipare ad un vertice del centrodestra e tutti si ... Renzi ha assicurato che se Mario Draghi salirà alci sarà bisogno di una figura istituzionale ...La convergenza sul passaggio del premier alpresuppone che le stesse forze politiche condividano cosa salvare e cosa cambiare del governo da lui presieduto, nell'ultimo anno della ...(LiberoQuotidiano.it) Per Matteo Renzi la partita del Quirinale non riguarda più Berlusconi ... anche se per ora la riunione (prevista per domani) non è stata convocata e Silvio Berlusconi resta ad ...Ormai ci siamo, domani ci sarà un vertice a Roma tra Berlusconi ... nel caso in cui effettivamente Draghi dovesse traslocare al Quirinale, che sarà lui, dopo le consultazioni, ad indicare un ...