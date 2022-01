Napoli, in piazza contro i costi della pandemia (Di venerdì 21 gennaio 2022) "La salute non puo' essere un privilegio e diciamo basta alla borsa nera dei tamponi. Governo e regione Campania stanno appaltando a laboratori e farmacie la gestione della pandemia. Ho fatto un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) "La salute non puo' essere un privilegio e diciamo basta alla borsa nera dei tamponi. Governo e regione Campania stanno appaltando a laboratori e farmacie la gestione. Ho fatto un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il popolo dei no vax torna a Roma. Dopo settimane di assenza, la galassia di sigle che si oppone all'obbligo di vac… - Avvenire_Nei : Don Michele Madonna, parroco di tre parrocchie nel centro di Napoli, ogni settimana si piazza in strada, e qui ammi… - infoitsport : Covid, a Napoli precari, attivisti e studenti in piazza: “Basta con la borsa nera dei tamponi” - LuigiBevilacq17 : RT @localteamtv: Napoli, sit-in piazza Plebiscito: collettivi contro caro tamponi #napoli #protesta #localteam - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Precari in piazza: «La pandemia business per i privati» -