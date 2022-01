Mirko Gancitano, il migliore amico di Alex: “Lui e Delia sono poliamorosi, coppia aperta” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ormai abbiamo capito tutti che Alex Belli e Delia Duran vivono una storia “libera”, i due però hanno sempre detto di non essere una coppia aperta. Adesso a fare chiarezza c’ha pensato Mirko Gancitano, il migliore amico del ‘Man’. Il compagno di Guenda Goria oggi a Pomeriggio 5 ha espresso qualche perplessità per l’atteggiamento di Delia ed ha confessato che lei e Alex sono poliamorosi. “Guardate che esistono tante forme d’amore e non c’è nulla di sbagliato. Comunque guardate che esiste anche la poligamia, scusate, intendevo il poliamore. Se loro due sono una coppia aperta? Sì vivono un amore molto libero fin dall’inizio. ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ormai abbiamo capito tutti cheBelli eDuran vivono una storia “libera”, i due però hanno sempre detto di non essere una. Adesso a fare chiarezza c’ha pensato, ildel ‘Man’. Il compagno di Guenda Goria oggi a Pomeriggio 5 ha espresso qualche perplessità per l’atteggiamento died ha confessato che lei e. “Guardate che esistono tante forme d’amore e non c’è nulla di sbagliato. Comunque guardate che esiste anche la poligamia, scusate, intendevo il poliamore. Se loro dueuna? Sì vivono un amore molto libero fin dall’inizio. ...

